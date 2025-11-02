Seascape Crowns (CWS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.11601 $ 0.11601 $ 0.11601 Κατώτ. 24H $ 0.126458 $ 0.126458 $ 0.126458 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.11601$ 0.11601 $ 0.11601 Υψηλ. 24H $ 0.126458$ 0.126458 $ 0.126458 Υψηλή συνέχεια $ 61.33$ 61.33 $ 61.33 Χαμηλότερη τιμή $ 0.063296$ 0.063296 $ 0.063296 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.21% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -7.40% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -26.99% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -26.99%

Seascape Crowns (CWS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.116994. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CWS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.11601 και ενός υψηλού $ 0.126458, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CWS είναι $ 61.33, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.063296.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CWS έχει αλλάξει κατά +0.21% την τελευταία ώρα, -7.40% τις τελευταίες 24 ώρες και -26.99% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Seascape Crowns (CWS) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 893.07K$ 893.07K $ 893.07K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 893.07K$ 893.07K $ 893.07K Προμήθεια Κυκλοφορίας 7.65M 7.65M 7.65M Συνολικός Όγκος 7,645,850.9663491575 7,645,850.9663491575 7,645,850.9663491575

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Seascape Crowns είναι $ 893.07K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CWS είναι 7.65M, με συνολική προσφορά 7645850.9663491575. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 893.07K