Πληροφορίες SavePlanetEarth (SPE) Our vision is to combat climate change by means of planting trees as a means for carbon sequestration. Direct from our whitepaper: SAVEPLANETEARTH is a Global Initiative dedicated to developing programs aiming to combat Global Warming and Climate Change and is involved to develop realistic Carbon Sequestration Harvests to achieve reduced levels of Global Warming, employing a myriad of activities including Afforestation, Reforestation,

and Enhanced Marine Climate Management, and utilizing enhanced public

interest and innovative financing mechanisms. The Vision of SAVEPLANETEARTH is to inculcate simple, affordable, and effective mechanisms to reduce Carbon Sequestration and institute effective Emissions Control Systems so that Global Warming and Climate Change can be kept at manageable levels, to be enabled by empowered climate conservation processes. Long term vision: Supporting activities to avert Global Warming and Expand Efforts in Carbon Sequestration. We are in the midst of establishing meaningful partnerships with both the UN/UNDP and UNICEF as well as many other likeminded climate change activist groups. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.saveplanetearth.io/ Αγοράστε SPE τώρα!

SavePlanetEarth (SPE) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για SavePlanetEarth (SPE), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 4.87M $ 4.87M $ 4.87M Συνολική προμήθεια: $ 589.51M $ 589.51M $ 589.51M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 589.51M $ 589.51M $ 589.51M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 4.87M $ 4.87M $ 4.87M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.14091 $ 0.14091 $ 0.14091 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00298054 $ 0.00298054 $ 0.00298054 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00825606 $ 0.00825606 $ 0.00825606 Μάθετε περισσότερα για την τιμή SavePlanetEarth (SPE)

Tokenomics SavePlanetEarth (SPE): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του SavePlanetEarth (SPE) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός SPE token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα SPE token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του SPE, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του SPE token!

Πρόβλεψη Τιμής SPE Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το SPE; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του SPE συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του SPE Token τώρα!

