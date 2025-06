Τι είναι Saturna (SAT)

Saturna is here to provide you an opportunity to put away the past and focus on getting to the next moon. If those before have come and gone, then trust that history repeats itself and see where the future is with this next generation of tokens. So break away from the worthless utility clones, stop worrying about APR’s and Impermanent Loss, and stick with a tried-and-true smart contract code that has led prospectors to millions in realized and billions in unrealized funds, and trust one of the fastest growing movements on Binance Smart Chain.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Saturna (SAT) Πόρος Επίσημος ιστότοπος

Saturna (SAT) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Saturna (SAT) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του SAT token τώρα!