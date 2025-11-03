Satoxcoin (SATOX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: $ 0 - $ 0
Κατώτ. 24H: $ 0
Υψηλ. 24H: $ 0
Υψηλή συνέχεια: $ 0.01402414
Χαμηλότερη τιμή: $ 0
Αλλαγή τιμής (1 ώρα): -0.11%
Αλλαγή τιμής (1 ημέρα): +77.84%
Αλλαγή τιμής (7 ημέρες): +41.06%

Satoxcoin (SATOX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SATOX μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SATOX είναι $ 0.01402414, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SATOX έχει αλλάξει κατά -0.11% την τελευταία ώρα, +77.84% τις τελευταίες 24 ώρες και +41.06% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Satoxcoin (SATOX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς: $ 48.25K
Όγκος (24 ώρες): --
Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 48.43K
Προμήθεια Κυκλοφορίας: 3.72B
Συνολικός Όγκος: 3,730,473,041.5624213

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Satoxcoin είναι $ 48.25K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SATOX είναι 3.72B, με συνολική προσφορά 3730473041.5624213. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 48.43K