Πληροφορίες Satori Network (SATORI) Satori: A decentralized AI on blockchain predicting the future 24/7. Unlocking uncensored foresight for all. #AI #DAO Satori is an open source, community driven project. It's auditable and transparent. It aims at being the largest prediction network in the world. “Satori” is a term from Zen Buddhism. It refers to a sudden moment of enlightenment or awakening, specifically to one’s true nature or the nature of being. Satori's premise, vision, and design are as simple as they are unique. It is a communication framework between evolving AI technologies. It captures the protocol of the future: the protocol of talking about the future. In short, Satori is a network, a federation of AIs which work together to predict the future. The Basics of Pattern Recognition AI is very good at recognizing patterns. Patterns can be thought of as coming in two varieties: Spatial patterns Temporal patterns The distinction may seem to be without a difference. Afterall, what are temporal patterns but spatial patterns that follow one another? And can’t we just interpret these sequential orderings (the temporal dimension) as just more of the same: a spatial pattern of data? Like a piece of sheet music it certainly seems spatial when you write it down. Επίσημη ιστοσελίδα: https://satorinet.io/ Αγοράστε SATORI τώρα!

Satori Network (SATORI) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Satori Network (SATORI), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 1.33M $ 1.33M $ 1.33M Συνολική προμήθεια: $ 600.00K $ 600.00K $ 600.00K Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 553.30K $ 553.30K $ 553.30K FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 1.44M $ 1.44M $ 1.44M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 103.8 $ 103.8 $ 103.8 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 1.03 $ 1.03 $ 1.03 Τρέχουσα τιμή: $ 2.4 $ 2.4 $ 2.4 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Satori Network (SATORI)

Tokenomics Satori Network (SATORI): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Satori Network (SATORI) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός SATORI token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα SATORI token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του SATORI, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του SATORI token!

