Sato The Dog (SATO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00001812$ 0.00001812 $ 0.00001812 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +1.49% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +2.04% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.70% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.70%

Sato The Dog (SATO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SATO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SATO είναι $ 0.00001812, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SATO έχει αλλάξει κατά +1.49% την τελευταία ώρα, +2.04% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.70% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Sato The Dog (SATO) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 355.85K$ 355.85K $ 355.85K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 355.85K$ 355.85K $ 355.85K Προμήθεια Κυκλοφορίας 420.69B 420.69B 420.69B Συνολικός Όγκος 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Sato The Dog είναι $ 355.85K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SATO είναι 420.69B, με συνολική προσφορά 420690000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 355.85K