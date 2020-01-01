SASHA CAT (SASHA) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το SASHA CAT (SASHA), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες SASHA CAT (SASHA) SASHA CAT The purr-fect fusion of meme culture and crypto innovation, inspired by Len Sassaman’s legendary cat, SASHA.😺 Introducing $SASHA, the ultimate meme coin that blends the playful charm of cats with the groundbreaking world of cryptocurrency. Just like the mysterious allure of Len Sassaman, $SASHA is a tribute to the unsung heroes of the digital age, represented by his iconic feline companion. Our project brings together a vibrant community of crypto enthusiasts and cat lovers, driven by a mission to create a decentralized, fun, and rewarding ecosystem. With $SASHA, you’re not just investing in a meme coin—you’re joining a movement that celebrates innovation, freedom, and a touch of feline mischief. Whether you’re a seasoned crypto trader or a meme coin explorer, $SASHA offers a pawsome experience, where every holder gets to be part of an exciting adventure. Embrace the meme, embrace the cat, and ride the $SASHA wave to the moon! Επίσημη ιστοσελίδα: https://sashacat.club Αγοράστε SASHA τώρα!

SASHA CAT (SASHA) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για SASHA CAT (SASHA), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 5.63K $ 5.63K $ 5.63K Συνολική προμήθεια: $ 99,886.46T $ 99,886.46T $ 99,886.46T Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 99,886.46T $ 99,886.46T $ 99,886.46T FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 5.63K $ 5.63K $ 5.63K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή SASHA CAT (SASHA)

Tokenomics SASHA CAT (SASHA): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του SASHA CAT (SASHA) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός SASHA token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα SASHA token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του SASHA, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του SASHA token!

