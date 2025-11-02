ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Sao Paulo FC Fan Token είναι 0.03091664 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο SPFC σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής SPFC εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το SPFC

Πληροφορίες Τιμής SPFC

Τι είναι το SPFC

Επίσημος Ιστότοπος SPFC

Tokenomics SPFC

Προβλέψεις Τιμών SPFC

Sao Paulo FC Fan Token Λογότ.

Sao Paulo FC Fan Token Τιμή (SPFC)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 SPFC σε USD

$0.03098362
$0.03098362
+0.50%1D
Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 22:21:34 (UTC+8)

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.03081034
$ 0.03081034
Κατώτ. 24H
$ 0.03176083
$ 0.03176083
Υψηλ. 24H

$ 0.03081034
$ 0.03081034

$ 0.03176083
$ 0.03176083

$ 2.33
$ 2.33

$ 0.0148642
$ 0.0148642

-0.21%

+0.31%

-2.90%

-2.90%

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.03091664. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SPFC μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.03081034 και ενός υψηλού $ 0.03176083, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SPFC είναι $ 2.33, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0148642.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SPFC έχει αλλάξει κατά -0.21% την τελευταία ώρα, +0.31% τις τελευταίες 24 ώρες και -2.90% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) Πληροφορίες αγοράς

$ 148.33K
$ 148.33K

--
--

$ 619.49K
$ 619.49K

4.79M
4.79M

20,000,000.0
20,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Sao Paulo FC Fan Token είναι $ 148.33K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SPFC είναι 4.79M, με συνολική προσφορά 20000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 619.49K

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Sao Paulo FC Fan Token σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Sao Paulo FC Fan Token σε USD ήταν $ -0.0041722871.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Sao Paulo FC Fan Token σε USD ήταν $ -0.0019807951.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Sao Paulo FC Fan Token σε USD ήταν $ -0.00075747666654687.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0+0.31%
30 ημέρες$ -0.0041722871-13.49%
60 Ημέρες$ -0.0019807951-6.40%
90 Ημέρες$ -0.00075747666654687-2.39%

Τι είναι Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)

Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more.

The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform includes some of the biggest sporting organizations in the world such as FC Barcelona, Inter Milan, AC Milan, Manchester City, UFC, ROUSH Fenway Racing, Aston Martin, just to name a few.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως.

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Sao Paulo FC Fan Token Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Sao Paulo FC Fan Token.

Ελέγξτε την Sao Paulo FC Fan Token πρόβλεψη τιμής τώρα!

SPFC σε Τοπικά Νομίσματα

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του SPFC token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)

Πόσο αξίζει το Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή SPFC στο USD είναι 0.03091664 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή SPFC σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του SPFC σε USD είναι $ 0.03091664. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Sao Paulo FC Fan Token;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το SPFC είναι $ 148.33K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του SPFC;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του SPFC είναι 4.79M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του SPFC;
Το SPFC πέτυχε τιμή ATH ύψους 2.33 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του SPFC;
Το SPFC είχε τιμή ATL ύψους 0.0148642 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του SPFC;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το SPFC είναι -- USD.
Θα ανέβει το SPFC υψηλότερα φέτος;
Το SPFC μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την SPFC πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

$110,352.30

$3,847.61

$0.02876

$184.39

$1,454.88

$110,352.30

$3,847.61

$184.39

$90.56

$2.5174

$0.00000

$0.00000

$1.0169

$0.05672

$0.08400

$1.0169

$0.0052560

$0.000000000000000000000010

$2.491728

$0.06863

