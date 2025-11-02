Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.03081034 $ 0.03081034 $ 0.03081034 Κατώτ. 24H $ 0.03176083 $ 0.03176083 $ 0.03176083 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.03081034$ 0.03081034 $ 0.03081034 Υψηλ. 24H $ 0.03176083$ 0.03176083 $ 0.03176083 Υψηλή συνέχεια $ 2.33$ 2.33 $ 2.33 Χαμηλότερη τιμή $ 0.0148642$ 0.0148642 $ 0.0148642 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.21% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.31% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.90% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.90%

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.03091664. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SPFC μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.03081034 και ενός υψηλού $ 0.03176083, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SPFC είναι $ 2.33, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0148642.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SPFC έχει αλλάξει κατά -0.21% την τελευταία ώρα, +0.31% τις τελευταίες 24 ώρες και -2.90% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 148.33K$ 148.33K $ 148.33K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 619.49K$ 619.49K $ 619.49K Προμήθεια Κυκλοφορίας 4.79M 4.79M 4.79M Συνολικός Όγκος 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Sao Paulo FC Fan Token είναι $ 148.33K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SPFC είναι 4.79M, με συνολική προσφορά 20000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 619.49K