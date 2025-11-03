Samson the Goldendoodle (SAMSON) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.25% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.38% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.38%

Samson the Goldendoodle (SAMSON) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SAMSON μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SAMSON είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SAMSON έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -0.25% τις τελευταίες 24 ώρες και -2.38% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Samson the Goldendoodle (SAMSON) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 9.58K$ 9.58K $ 9.58K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 9.58K$ 9.58K $ 9.58K Προμήθεια Κυκλοφορίας 420.00T 420.00T 420.00T Συνολικός Όγκος 420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Samson the Goldendoodle είναι $ 9.58K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SAMSON είναι 420.00T, με συνολική προσφορά 420000000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 9.58K