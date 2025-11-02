Sakai Vault (SAKAI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.03092782 $ 0.03092782 $ 0.03092782 Κατώτ. 24H $ 0.03161632 $ 0.03161632 $ 0.03161632 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.03092782$ 0.03092782 $ 0.03092782 Υψηλ. 24H $ 0.03161632$ 0.03161632 $ 0.03161632 Υψηλή συνέχεια $ 12.21$ 12.21 $ 12.21 Χαμηλότερη τιμή $ 0.02819608$ 0.02819608 $ 0.02819608 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.32% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +1.85% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.80% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.80%

Sakai Vault (SAKAI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.03161234. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SAKAI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.03092782 και ενός υψηλού $ 0.03161632, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SAKAI είναι $ 12.21, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.02819608.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SAKAI έχει αλλάξει κατά +0.32% την τελευταία ώρα, +1.85% τις τελευταίες 24 ώρες και -5.80% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Sakai Vault (SAKAI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 113.61K$ 113.61K $ 113.61K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 252.90K$ 252.90K $ 252.90K Προμήθεια Κυκλοφορίας 3.59M 3.59M 3.59M Συνολικός Όγκος 8,000,000.0 8,000,000.0 8,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Sakai Vault είναι $ 113.61K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SAKAI είναι 3.59M, με συνολική προσφορά 8000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 252.90K