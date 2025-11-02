Sailana Inu (SAILANA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00160813$ 0.00160813 $ 0.00160813 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.26% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +6.53% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -13.25% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -13.25%

Sailana Inu (SAILANA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SAILANA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SAILANA είναι $ 0.00160813, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SAILANA έχει αλλάξει κατά +0.26% την τελευταία ώρα, +6.53% τις τελευταίες 24 ώρες και -13.25% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Sailana Inu (SAILANA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 126.21K$ 126.21K $ 126.21K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 126.21K$ 126.21K $ 126.21K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.98M 999.98M 999.98M Συνολικός Όγκος 999,982,048.1617041 999,982,048.1617041 999,982,048.1617041

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Sailana Inu είναι $ 126.21K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SAILANA είναι 999.98M, με συνολική προσφορά 999982048.1617041. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 126.21K