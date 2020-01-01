Saiko Ai (SAIKO) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Saiko Ai (SAIKO), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

AI-Powered Trading Terminal Unlock a new level of trading prowess with Saiko Ai, the AI-powered trading terminal that puts the power of machine learning at your fingertips. Gain a decisive edge in the markets and seize the most lucrative opportunities. AI-Powered Insights Saiko Ai's advanced machine learning algorithms analyze vast troves of market data, identifying hidden patterns and emerging trends that give you an unparalleled advantage. Make informed decisions with confidence.

Saiko Ai (SAIKO) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Saiko Ai (SAIKO), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 5.19K $ 5.19K $ 5.19K Συνολική προμήθεια: $ 998.86M $ 998.86M $ 998.86M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 998.86M $ 998.86M $ 998.86M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 5.19K $ 5.19K $ 5.19K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00022777 $ 0.00022777 $ 0.00022777 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00000324 $ 0.00000324 $ 0.00000324 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Saiko Ai (SAIKO)

Tokenomics Saiko Ai (SAIKO): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Saiko Ai (SAIKO) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός SAIKO token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα SAIKO token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του SAIKO, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του SAIKO token!

