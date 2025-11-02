Sage by Virtuals (SAGE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00153437 Υψηλ. 24H $ 0.0017722 Υψηλή συνέχεια $ 0.00686891 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00061551 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +2.76% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -3.87% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +27.15%

Sage by Virtuals (SAGE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00158199. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SAGE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00153437 και ενός υψηλού $ 0.0017722, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SAGE είναι $ 0.00686891, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00061551.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SAGE έχει αλλάξει κατά +2.76% την τελευταία ώρα, -3.87% τις τελευταίες 24 ώρες και +27.15% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Sage by Virtuals (SAGE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.59M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.59M Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Sage by Virtuals είναι $ 1.59M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SAGE είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.59M