Τι είναι Safe Quantum Wallet (SQW)

The Safe Quantum Wallet implements ML-KEM alongside traditional cryptography to create a hybrid system that maintains compatibility with current blockchain networks while protecting against future quantum threats. This approach provides a practical transition path to post-quantum security without requiring immediate changes to blockchain protocols. Quantum computers leverage quantum mechanical phenomena to perform computations that are intractable for classical computers. While general-purpose quantum computers are still in early development stages, specialized algorithms have been developed that could break widely used cryptographic systems once sufficiently powerful quantum hardware is available. ML-KEM (Module-Lattice Key Encapsulation Mechanism), formerly known as CRYSTALS-Kyber, is a lattice-based key encapsulation mechanism that was selected by NIST in July 2022 as the primary algorithm for post-quantum key establishment [2]. The Safe Quantum Wallet implements ML-KEM to protect private keys and transaction data from quantum attacks.

Safe Quantum Wallet (SQW) Πόρος Whitepaper Επίσημος ιστότοπος

Safe Quantum Wallet (SQW) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Safe Quantum Wallet (SQW) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του SQW token τώρα!