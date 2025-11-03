S3NSE AI (S3NSE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.0072469$ 0.0072469 $ 0.0072469 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -18.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -18.00%

S3NSE AI (S3NSE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές S3NSE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του S3NSE είναι $ 0.0072469, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το S3NSE έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και -18.00% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

S3NSE AI (S3NSE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 17.74K$ 17.74K $ 17.74K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 17.74K$ 17.74K $ 17.74K Προμήθεια Κυκλοφορίας 21.00M 21.00M 21.00M Συνολικός Όγκος 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του S3NSE AI είναι $ 17.74K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του S3NSE είναι 21.00M, με συνολική προσφορά 21000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 17.74K