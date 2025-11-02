RWAI by Virtuals (RWAI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00301958$ 0.00301958 $ 0.00301958 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +2.46% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.03% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +28.80% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +28.80%

RWAI by Virtuals (RWAI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές RWAI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του RWAI είναι $ 0.00301958, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το RWAI έχει αλλάξει κατά +2.46% την τελευταία ώρα, -2.03% τις τελευταίες 24 ώρες και +28.80% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

RWAI by Virtuals (RWAI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 144.63K$ 144.63K $ 144.63K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 206.78K$ 206.78K $ 206.78K Προμήθεια Κυκλοφορίας 699.40M 699.40M 699.40M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του RWAI by Virtuals είναι $ 144.63K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του RWAI είναι 699.40M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 206.78K