Rusk Token (RUSK) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00055617 $ 0.00055617 $ 0.00055617 Κατώτ. 24H $ 0.00057554 $ 0.00057554 $ 0.00057554 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00055617$ 0.00055617 $ 0.00055617 Υψηλ. 24H $ 0.00057554$ 0.00057554 $ 0.00057554 Υψηλή συνέχεια $ 0.00092063$ 0.00092063 $ 0.00092063 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00049295$ 0.00049295 $ 0.00049295 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.58% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.98% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.61% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.61%

Rusk Token (RUSK) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00055697. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές RUSK μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00055617 και ενός υψηλού $ 0.00057554, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του RUSK είναι $ 0.00092063, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00049295.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το RUSK έχει αλλάξει κατά -0.58% την τελευταία ώρα, -1.98% τις τελευταίες 24 ώρες και -1.61% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Rusk Token (RUSK) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 521.94K$ 521.94K $ 521.94K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 521.94K$ 521.94K $ 521.94K Προμήθεια Κυκλοφορίας 938.45M 938.45M 938.45M Συνολικός Όγκος 938,448,482.3651226 938,448,482.3651226 938,448,482.3651226

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Rusk Token είναι $ 521.94K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του RUSK είναι 938.45M, με συνολική προσφορά 938448482.3651226. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 521.94K