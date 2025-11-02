Rowan Coin (RWN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00188642 $ 0.00188642 $ 0.00188642 Κατώτ. 24H $ 0.00188696 $ 0.00188696 $ 0.00188696 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00188642$ 0.00188642 $ 0.00188642 Υψηλ. 24H $ 0.00188696$ 0.00188696 $ 0.00188696 Υψηλή συνέχεια $ 0.364176$ 0.364176 $ 0.364176 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.01% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +1.98% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +1.98%

Rowan Coin (RWN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.0018867. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές RWN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00188642 και ενός υψηλού $ 0.00188696, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του RWN είναι $ 0.364176, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το RWN έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +0.01% τις τελευταίες 24 ώρες και +1.98% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Rowan Coin (RWN) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 367.91K$ 367.91K $ 367.91K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Προμήθεια Κυκλοφορίας 195.00M 195.00M 195.00M Συνολικός Όγκος 545,000,000.0 545,000,000.0 545,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Rowan Coin είναι $ 367.91K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του RWN είναι 195.00M, με συνολική προσφορά 545000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.03M