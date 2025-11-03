ROOKIE CARD (ROOKIE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00001887 $ 0.00001887 $ 0.00001887 Κατώτ. 24H $ 0.00001959 $ 0.00001959 $ 0.00001959 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00001887$ 0.00001887 $ 0.00001887 Υψηλ. 24H $ 0.00001959$ 0.00001959 $ 0.00001959 Υψηλή συνέχεια $ 0.00038561$ 0.00038561 $ 0.00038561 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00001836$ 0.00001836 $ 0.00001836 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.01% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.89% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.70% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.70%

ROOKIE CARD (ROOKIE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001901. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ROOKIE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00001887 και ενός υψηλού $ 0.00001959, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ROOKIE είναι $ 0.00038561, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00001836.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ROOKIE έχει αλλάξει κατά +0.01% την τελευταία ώρα, -1.89% τις τελευταίες 24 ώρες και -8.70% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

ROOKIE CARD (ROOKIE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 19.00K$ 19.00K $ 19.00K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 19.00K$ 19.00K $ 19.00K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.93M 999.93M 999.93M Συνολικός Όγκος 999,925,992.787776 999,925,992.787776 999,925,992.787776

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του ROOKIE CARD είναι $ 19.00K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ROOKIE είναι 999.93M, με συνολική προσφορά 999925992.787776. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 19.00K