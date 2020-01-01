Rodolfoorato (RODOLFO) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Rodolfoorato (RODOLFO), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Rodolfoorato (RODOLFO) Rodolfo isn't your average influencer. With his larger-than-life personality and uncanny knack for making everyone laugh, he's quickly become the face of the meme world on TikTok. And now, he's bringing his infectious energy into the world of crypto with the launch of $RODOLFO, the hottest memecoin in town! With his signature blend of hilarious antics, crypto wisdom (or maybe just sheer luck), and a passion for all things viral, Rodolfo is here to lead the charge to the moon. Whether he's dropping memes about Bitcoin, making fun of the latest market trends, or just vibing with his followers, Rodolfo's mission is clear: making crypto fun, accessible, and unforgettable. Join Rodolfo and his army of meme-lovers as they take the crypto world by storm—because with $RODOLFO, it's not just about the gains… it's about the laughs along the way. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.tiktok.com/@rodolfoorato

Rodolfoorato (RODOLFO) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Rodolfoorato (RODOLFO), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 17.83K $ 17.83K $ 17.83K Συνολική προμήθεια: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 17.83K $ 17.83K $ 17.83K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Rodolfoorato (RODOLFO)

Tokenomics Rodolfoorato (RODOLFO): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Rodolfoorato (RODOLFO) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός RODOLFO token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα RODOLFO token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του RODOLFO, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του RODOLFO token!

