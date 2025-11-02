Roco Finance (ROCO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00801145 $ 0.00801145 $ 0.00801145 Κατώτ. 24H $ 0.00820939 $ 0.00820939 $ 0.00820939 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00801145$ 0.00801145 $ 0.00801145 Υψηλ. 24H $ 0.00820939$ 0.00820939 $ 0.00820939 Υψηλή συνέχεια $ 6.32$ 6.32 $ 6.32 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00669942$ 0.00669942 $ 0.00669942 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.80% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.83% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -11.43% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -11.43%

Roco Finance (ROCO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.0080154. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ROCO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00801145 και ενός υψηλού $ 0.00820939, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ROCO είναι $ 6.32, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00669942.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ROCO έχει αλλάξει κατά -0.80% την τελευταία ώρα, -0.83% τις τελευταίες 24 ώρες και -11.43% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Roco Finance (ROCO) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 749.45K$ 749.45K $ 749.45K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 797.95K$ 797.95K $ 797.95K Προμήθεια Κυκλοφορίας 93.50M 93.50M 93.50M Συνολικός Όγκος 99,552,583.0 99,552,583.0 99,552,583.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Roco Finance είναι $ 749.45K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ROCO είναι 93.50M, με συνολική προσφορά 99552583.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 797.95K