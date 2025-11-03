Rocki (ROCKI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0.00448646 $ 0.00448646 $ 0.00448646 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0.00448646$ 0.00448646 $ 0.00448646 Υψηλή συνέχεια $ 5.06$ 5.06 $ 5.06 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.08% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -9.01% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -15.73% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -15.73%

Rocki (ROCKI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ROCKI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0.00448646, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ROCKI είναι $ 5.06, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ROCKI έχει αλλάξει κατά +0.08% την τελευταία ώρα, -9.01% τις τελευταίες 24 ώρες και -15.73% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Rocki (ROCKI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 4.46K$ 4.46K $ 4.46K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 56.58K$ 56.58K $ 56.58K Προμήθεια Κυκλοφορίας 7.89M 7.89M 7.89M Συνολικός Όγκος 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Rocki είναι $ 4.46K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ROCKI είναι 7.89M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 56.58K