ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή Roadmap Coin είναι 0 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο RDMP σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής RDMP εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Roadmap Coin είναι 0 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο RDMP σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής RDMP εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το RDMP

Πληροφορίες Τιμής RDMP

Τι είναι το RDMP

Επίσημος Ιστότοπος RDMP

Tokenomics RDMP

Προβλέψεις Τιμών RDMP

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

Roadmap Coin Λογότ.

Roadmap Coin Τιμή (RDMP)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 RDMP σε USD

--
----
-15.60%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
Roadmap Coin (RDMP) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 03:08:11 (UTC+8)

Roadmap Coin (RDMP) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0
$ 0$ 0
Κατώτ. 24H
$ 0
$ 0$ 0
Υψηλ. 24H

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.69%

-15.65%

+20.45%

+20.45%

Roadmap Coin (RDMP) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές RDMP μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του RDMP είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το RDMP έχει αλλάξει κατά -0.69% την τελευταία ώρα, -15.65% τις τελευταίες 24 ώρες και +20.45% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Roadmap Coin (RDMP) Πληροφορίες αγοράς

$ 11.78K
$ 11.78K$ 11.78K

--
----

$ 11.78K
$ 11.78K$ 11.78K

999.76M
999.76M 999.76M

999,761,852.0453665
999,761,852.0453665 999,761,852.0453665

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Roadmap Coin είναι $ 11.78K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του RDMP είναι 999.76M, με συνολική προσφορά 999761852.0453665. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 11.78K

Roadmap Coin (RDMP) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Roadmap Coin σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Roadmap Coin σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Roadmap Coin σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Roadmap Coin σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0-15.65%
30 ημέρες$ 0-2.94%
60 Ημέρες$ 0-24.13%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι Roadmap Coin (RDMP)

$RDMP - Roadmap coin is a memecoin on Solana based on crypto’s over-inflated promises and speculative absurdity.  We’re looking to reach $1B market cap and onboard 10 billion new users by Q3 2025 via our empty promise protocol.   Buy Now. We may pivot later. Roadmap Coin ($RDMP), a meme-based cryptocurrency with a focus on community engagement and holder rewards. Launched with a playful narrative, it claims to have achieved multiple "roadmap milestones" in a short period, emphasizing rapid progress compared to other crypto projects. The account actively posts about $RDMP’s integration with platforms like @phantom wallet and @boopdotfun , where holders can earn $SOL rewards. It also highlights listings on exchanges like MEXC and Moontok, boasting a market cap of over $2.5 million and liquidity of $160,616 as of June 17, 2025. @roadmapcoin ’s tone is bold and humorous, with posts like equating 1 $BTC to 1 $RDMP, aiming to capture attention in the volatile meme coin space. The account leverages social media hype, with AI-driven summaries and whale alerts from users like @Liwaysunv and @DhianRendy , projecting ambitious goals such as reaching a $1 billion valuation by Q3 2025. While it fosters a sense of community and excitement, the lack of detailed technical information raises questions about long-term viability, typical of meme coins. Followers are encouraged to hold $RDMP for passive rewards, aligning with its community-driven ethos.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Roadmap Coin (RDMP) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Roadmap Coin Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Roadmap Coin (RDMP) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Roadmap Coin (RDMP) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Roadmap Coin.

Ελέγξτε την Roadmap Coin πρόβλεψη τιμής τώρα!

RDMP σε Τοπικά Νομίσματα

Roadmap Coin (RDMP) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Roadmap Coin (RDMP) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του RDMP token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Roadmap Coin (RDMP)

Πόσο αξίζει το Roadmap Coin (RDMP) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή RDMP στο USD είναι 0 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή RDMP σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του RDMP σε USD είναι $ 0. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Roadmap Coin;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το RDMP είναι $ 11.78K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του RDMP;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του RDMP είναι 999.76M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του RDMP;
Το RDMP πέτυχε τιμή ATH ύψους 0 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του RDMP;
Το RDMP είχε τιμή ATL ύψους 0 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του RDMP;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το RDMP είναι -- USD.
Θα ανέβει το RDMP υψηλότερα φέτος;
Το RDMP μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την RDMP πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 03:08:11 (UTC+8)

Roadmap Coin (RDMP) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,231.32
$110,231.32$110,231.32

+0.11%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,858.58
$3,858.58$3,858.58

+0.13%

PayAI Network Λογότ.

PayAI Network

PAYAI

$0.02635
$0.02635$0.02635

+0.15%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$183.96
$183.96$183.96

+0.09%

Aster Λογότ.

Aster

ASTER

$1.2124
$1.2124$1.2124

-3.92%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,231.32
$110,231.32$110,231.32

+0.11%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,858.58
$3,858.58$3,858.58

+0.13%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$183.96
$183.96$183.96

+0.09%

DASH Λογότ.

DASH

DASH

$89.42
$89.42$89.42

+0.92%

XRP Λογότ.

XRP

XRP

$2.4879
$2.4879$2.4879

-0.48%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

TeaFi Λογότ.

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Λογότ.

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.0581
$0.0581$0.0581

+16.20%

Credia Layer Λογότ.

Credia Layer

CRED

$0.05560
$0.05560$0.05560

+178.00%

Audiera Λογότ.

Audiera

BEAT

$0.08442
$0.08442$0.08442

+2.19%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

LuckyMeme Λογότ.

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000004253
$0.000000004253$0.000000004253

+877.70%

Ant Token Λογότ.

Ant Token

ANTY

$0.0000700
$0.0000700$0.0000700

+177.77%

WhisperFi Λογότ.

WhisperFi

WISP

$0.01495
$0.01495$0.01495

+86.87%

OMNILABS Λογότ.

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000002626
$0.0000000000002626$0.0000000000002626

+99.69%

DEGENFI Λογότ.

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000554
$0.000000000554$0.000000000554

+42.41%