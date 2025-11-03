Rizzcoin (RIZZ) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00001576 $ 0.00001576 $ 0.00001576 Κατώτ. 24H $ 0.00001623 $ 0.00001623 $ 0.00001623 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00001576$ 0.00001576 $ 0.00001576 Υψηλ. 24H $ 0.00001623$ 0.00001623 $ 0.00001623 Υψηλή συνέχεια $ 0.00150416$ 0.00150416 $ 0.00150416 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00001035$ 0.00001035 $ 0.00001035 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.50% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.86% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -16.85% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -16.85%

Rizzcoin (RIZZ) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001568. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές RIZZ μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00001576 και ενός υψηλού $ 0.00001623, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του RIZZ είναι $ 0.00150416, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00001035.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το RIZZ έχει αλλάξει κατά -0.50% την τελευταία ώρα, -2.86% τις τελευταίες 24 ώρες και -16.85% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Rizzcoin (RIZZ) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 15.67K$ 15.67K $ 15.67K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 15.67K$ 15.67K $ 15.67K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.29M 999.29M 999.29M Συνολικός Όγκος 999,288,060.221503 999,288,060.221503 999,288,060.221503

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Rizzcoin είναι $ 15.67K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του RIZZ είναι 999.29M, με συνολική προσφορά 999288060.221503. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 15.67K