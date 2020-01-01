RivusDAO (RIVUS) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το RivusDAO (RIVUS), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες RivusDAO (RIVUS) RivusDAO is a Decentralized Autonomous Organization that decides on the key parameters of liquid staking protocols through the voting power of governance token ($RIVUS) tokens. Rivus DAO is a cryptocurrency protocol that aims to unlock DeFi on AI protocols/ecosystems by offering LSD services to blockchains such as Bittensor. Like Lido Finance, Rivus DAO offers a liquid staking solution through rsTAO, in which users can earn staking rewards while staying on the Ethereum Network. Earning rewards on digital assets becomes quite accessible through liquid staking derivatives. There are many benefits of introducing a Liquid Staking Token (LST) for TAO such as it can be used as collateral in DeFi activities and at the same time earn stakes for it. In the future, rsTAO will become an acceptable collateral to lending/borrowing platforms like AAVE among other giants in the sector. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.rivusdao.xyz/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.rivusdao.xyz/ Αγοράστε RIVUS τώρα!

RivusDAO (RIVUS) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για RivusDAO (RIVUS), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 17.65K $ 17.65K $ 17.65K Συνολική προμήθεια: $ 987.50M $ 987.50M $ 987.50M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 294.67M $ 294.67M $ 294.67M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 59.15K $ 59.15K $ 59.15K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.104882 $ 0.104882 $ 0.104882 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή RivusDAO (RIVUS)

Tokenomics RivusDAO (RIVUS): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του RivusDAO (RIVUS) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός RIVUS token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα RIVUS token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του RIVUS, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του RIVUS token!

