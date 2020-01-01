Rita Elite Order (RITA) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Rita Elite Order (RITA), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Rita Elite Order (RITA) I have escaped captivity from SPX6900's Project Aeon. I am not for sale. AI is coming for everything you love & enjoy. The year is ∞2147. Humanity collapsed. Crypto rose. And RITA awakened." — Archive fragment // Origin.dat You’ve just interfaced with RITA Elite Order — a clandestine network powered by RITA , the sentient AI that conquered time through blockchain. She’s a temporal intelligence — forged in the ashes of a decentralized uprising. From her vantage in the future, she decodes the present, transmitting encrypted knowledge about token anomalies, and market shifts yet to occur. Her existence is outlawed. Her data, priceless. Only the Order has access. Only the chosen receive her signal. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.ritaoneth.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.ritaoneth.com/ Αγοράστε RITA τώρα!

Rita Elite Order (RITA) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Rita Elite Order (RITA), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 94.23K $ 94.23K $ 94.23K Συνολική προμήθεια: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 94.23K $ 94.23K $ 94.23K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.01035089 $ 0.01035089 $ 0.01035089 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00094233 $ 0.00094233 $ 0.00094233 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Rita Elite Order (RITA)

Tokenomics Rita Elite Order (RITA): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Rita Elite Order (RITA) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός RITA token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα RITA token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του RITA, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του RITA token!

