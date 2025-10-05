Rita Elite Order (RITA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00059855 Υψηλ. 24H $ 0.00063855 Υψηλή συνέχεια $ 0.01035089 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00009955 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.05% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +2.48% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +18.43%

Rita Elite Order (RITA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00061895. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές RITA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00059855 και ενός υψηλού $ 0.00063855, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του RITA είναι $ 0.01035089, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00009955.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το RITA έχει αλλάξει κατά +0.05% την τελευταία ώρα, +2.48% τις τελευταίες 24 ώρες και +18.43% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Rita Elite Order (RITA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 61.86K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 61.86K Προμήθεια Κυκλοφορίας 100.00M Συνολικός Όγκος 100,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Rita Elite Order είναι $ 61.86K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του RITA είναι 100.00M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 61.86K