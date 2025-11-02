Ripe DAO Governance Token (RIPE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 1.72 $ 1.72 $ 1.72 Κατώτ. 24H $ 1.98 $ 1.98 $ 1.98 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 1.72$ 1.72 $ 1.72 Υψηλ. 24H $ 1.98$ 1.98 $ 1.98 Υψηλή συνέχεια $ 42.92$ 42.92 $ 42.92 Χαμηλότερη τιμή $ 1.68$ 1.68 $ 1.68 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.01% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +2.75% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -15.44% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -15.44%

Ripe DAO Governance Token (RIPE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $1.77. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές RIPE μεταξύ ενός χαμηλού $ 1.72 και ενός υψηλού $ 1.98, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του RIPE είναι $ 42.92, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 1.68.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το RIPE έχει αλλάξει κατά -0.01% την τελευταία ώρα, +2.75% τις τελευταίες 24 ώρες και -15.44% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Ripe DAO Governance Token (RIPE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 2.10M$ 2.10M $ 2.10M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.77B$ 1.77B $ 1.77B Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.19M 1.19M 1.19M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Ripe DAO Governance Token είναι $ 2.10M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του RIPE είναι 1.19M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.77B