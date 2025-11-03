Ringfence (RING) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00143313 $ 0.00143313 $ 0.00143313 Κατώτ. 24H $ 0.00174937 $ 0.00174937 $ 0.00174937 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00143313$ 0.00143313 $ 0.00143313 Υψηλ. 24H $ 0.00174937$ 0.00174937 $ 0.00174937 Υψηλή συνέχεια $ 0.00631812$ 0.00631812 $ 0.00631812 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.68% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -13.76% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +41.46% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +41.46%

Ringfence (RING) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00143217. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές RING μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00143313 και ενός υψηλού $ 0.00174937, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του RING είναι $ 0.00631812, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το RING έχει αλλάξει κατά -1.68% την τελευταία ώρα, -13.76% τις τελευταίες 24 ώρες και +41.46% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Ringfence (RING) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 73.54K$ 73.54K $ 73.54K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.43M$ 1.43M $ 1.43M Προμήθεια Κυκλοφορίας 51.35M 51.35M 51.35M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Ringfence είναι $ 73.54K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του RING είναι 51.35M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.43M