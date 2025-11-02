Ring AI (RING) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00166103 $ 0.00166103 $ 0.00166103 Κατώτ. 24H $ 0.00244109 $ 0.00244109 $ 0.00244109 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00166103$ 0.00166103 $ 0.00166103 Υψηλ. 24H $ 0.00244109$ 0.00244109 $ 0.00244109 Υψηλή συνέχεια $ 0.87041$ 0.87041 $ 0.87041 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00129543$ 0.00129543 $ 0.00129543 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.25% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +35.64% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +24.78% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +24.78%

Ring AI (RING) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00226125. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές RING μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00166103 και ενός υψηλού $ 0.00244109, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του RING είναι $ 0.87041, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00129543.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το RING έχει αλλάξει κατά -0.25% την τελευταία ώρα, +35.64% τις τελευταίες 24 ώρες και +24.78% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Ring AI (RING) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 226.12K$ 226.12K $ 226.12K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 226.12K$ 226.12K $ 226.12K Προμήθεια Κυκλοφορίας 100.00M 100.00M 100.00M Συνολικός Όγκος 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Ring AI είναι $ 226.12K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του RING είναι 100.00M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 226.12K