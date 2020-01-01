Riddle by Virtuals (RIDDLE) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Riddle by Virtuals (RIDDLE), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Riddle by Virtuals (RIDDLE) Riddle is an innovative, blockchain-powered game show that leverages artificial intelligence to host daily interactive riddles on social media. Conceived in late 2024, the project utilizes its native token, $RIDDLE, to reward players for solving riddles posted on X (formerly Twitter). The gameplay is structured into multiple versions throughout the day—with varying levels of word redaction—to ensure an engaging, competitive environment. Built on the Base blockchain via Virtuals Protocol, Riddle integrates fair tokenomics with an automated reward system, providing both "first-to-solve" and random rewards. This unique blend of live social engagement and crypto incentives establishes Riddle as a novel entrant in the decentralized gaming space. Επίσημη ιστοσελίδα: https://riddle.fun Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://riddle.fun/litepaper

Riddle by Virtuals (RIDDLE) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Riddle by Virtuals (RIDDLE), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 10.57K Συνολική προμήθεια: $ 1.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 784.50M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 13.47K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0

Tokenomics Riddle by Virtuals (RIDDLE): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Riddle by Virtuals (RIDDLE) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός RIDDLE token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα RIDDLE token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης.

Πρόβλεψη Τιμής RIDDLE Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το RIDDLE; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του RIDDLE συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη.

