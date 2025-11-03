ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Ricky The Raccoon είναι 0 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο RICKY σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής RICKY εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Ricky The Raccoon είναι 0 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο RICKY σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής RICKY εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το RICKY

Πληροφορίες Τιμής RICKY

Τι είναι το RICKY

Επίσημος Ιστότοπος RICKY

Tokenomics RICKY

Προβλέψεις Τιμών RICKY

Ricky The Raccoon Λογότ.

Ricky The Raccoon Τιμή (RICKY)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 RICKY σε USD

--
----
-5.50%1D
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
Ricky The Raccoon (RICKY) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 03:07:18 (UTC+8)

Ricky The Raccoon (RICKY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0
$ 0$ 0
Κατώτ. 24H
$ 0
$ 0$ 0
Υψηλ. 24H

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00478606
$ 0.00478606$ 0.00478606

$ 0
$ 0$ 0

+0.08%

-5.53%

-10.09%

-10.09%

Ricky The Raccoon (RICKY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές RICKY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του RICKY είναι $ 0.00478606, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το RICKY έχει αλλάξει κατά +0.08% την τελευταία ώρα, -5.53% τις τελευταίες 24 ώρες και -10.09% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Ricky The Raccoon (RICKY) Πληροφορίες αγοράς

$ 43.16K
$ 43.16K$ 43.16K

--
----

$ 43.16K
$ 43.16K$ 43.16K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Ricky The Raccoon είναι $ 43.16K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του RICKY είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 43.16K

Ricky The Raccoon (RICKY) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Ricky The Raccoon σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Ricky The Raccoon σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Ricky The Raccoon σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Ricky The Raccoon σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0-5.53%
30 ημέρες$ 0-43.77%
60 Ημέρες$ 0-64.99%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι Ricky The Raccoon (RICKY)

Ricky’s holding the future up high - a baby raccoon, born from the dumpster, ready to lead Base out of the dumpster fire with its Diamond Hand Community and SOON NFT DROP! GET YOUR TRASH-BAG TODAY! Ricky is Setup to be a Viral Sensation the next $ponke you could even say. With its crazy X Community and being in every cornner of web3 RICKY WILL BE HUGE! WELCOME TO THE DUMPSTER FIRE GRAB A BEER AND CHILL!

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Ricky The Raccoon (RICKY) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Ricky The Raccoon Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Ricky The Raccoon (RICKY) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Ricky The Raccoon (RICKY) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Ricky The Raccoon.

Ελέγξτε την Ricky The Raccoon πρόβλεψη τιμής τώρα!

RICKY σε Τοπικά Νομίσματα

Ricky The Raccoon (RICKY) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Ricky The Raccoon (RICKY) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του RICKY token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Ricky The Raccoon (RICKY)

Πόσο αξίζει το Ricky The Raccoon (RICKY) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή RICKY στο USD είναι 0 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή RICKY σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του RICKY σε USD είναι $ 0. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Ricky The Raccoon;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το RICKY είναι $ 43.16K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του RICKY;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του RICKY είναι 1.00B USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του RICKY;
Το RICKY πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00478606 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του RICKY;
Το RICKY είχε τιμή ATL ύψους 0 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του RICKY;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το RICKY είναι -- USD.
Θα ανέβει το RICKY υψηλότερα φέτος;
Το RICKY μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την RICKY πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

