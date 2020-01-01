Rhun Capital (RHUN) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Rhun Capital (RHUN), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Rhun Capital (RHUN) We’re building an innovative AI agent launchpad tailored for capital managers and crypto researchers. Our platform empowers you to contribute and discover valuable financial insights, create highly customized AI agents powered by your high-quality research, and track their performance with precision. Unlock the potential to optimize decision-making and drive success by leveraging advanced tools and real-time data analysis. Collaborate with a network of like-minded professionals, share insights, and refine strategies to stay ahead in the rapidly evolving world of finance. Whether you're exploring crypto opportunities or managing capital, our launchpad provides the resources to transform your expertise into actionable intelligence. Επίσημη ιστοσελίδα: https://rhun.io Αγοράστε RHUN τώρα!

Rhun Capital (RHUN) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Rhun Capital (RHUN), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 18.82K $ 18.82K $ 18.82K Συνολική προμήθεια: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 964.89M $ 964.89M $ 964.89M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 19.51K $ 19.51K $ 19.51K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00486932 $ 0.00486932 $ 0.00486932 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Rhun Capital (RHUN)

Tokenomics Rhun Capital (RHUN): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Rhun Capital (RHUN) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός RHUN token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα RHUN token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του RHUN, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του RHUN token!

