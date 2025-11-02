Rhetor (RT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.01038955 $ 0.01038955 $ 0.01038955 Κατώτ. 24H $ 0.01793533 $ 0.01793533 $ 0.01793533 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.01038955$ 0.01038955 $ 0.01038955 Υψηλ. 24H $ 0.01793533$ 0.01793533 $ 0.01793533 Υψηλή συνέχεια $ 0.02402558$ 0.02402558 $ 0.02402558 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00858898$ 0.00858898 $ 0.00858898 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.32% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.08% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -20.76% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -20.76%

Rhetor (RT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.01042098. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές RT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.01038955 και ενός υψηλού $ 0.01793533, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του RT είναι $ 0.02402558, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00858898.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το RT έχει αλλάξει κατά -0.32% την τελευταία ώρα, -1.08% τις τελευταίες 24 ώρες και -20.76% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Rhetor (RT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 10.42M$ 10.42M $ 10.42M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 10.42M$ 10.42M $ 10.42M Προμήθεια Κυκλοφορίας 1000.00M 1000.00M 1000.00M Συνολικός Όγκος 999,999,501.125052 999,999,501.125052 999,999,501.125052

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Rhetor είναι $ 10.42M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του RT είναι 1000.00M, με συνολική προσφορά 999999501.125052. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 10.42M