Πληροφορίες Return Finance Lido stETH (RFSTETH) Return Finance is the first fully regulated cross-chain DeFi aggregator designed to unlock the earning potential of decentralized finance for retail users, businesses, and institutions. Our platform simplifies DeFi investing by providing a one-stop shop for accessing the best yield opportunities on stablecoins like USDC and EURC and soon altcoins such as BTC, ETH, and SOL. We provide access to the most prominent DeFi protocols, including MakerDAO, Aave, Compound, and Curve, all through a single secure gateway. Επίσημη ιστοσελίδα: https://return.finance/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.return.finance/ Αγοράστε RFSTETH τώρα!

Return Finance Lido stETH (RFSTETH) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Return Finance Lido stETH (RFSTETH), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 Συνολική προμήθεια: $ 6.85 $ 6.85 $ 6.85 Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 6.85 $ 6.85 $ 6.85 FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.180658 $ 0.180658 $ 0.180658 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.01883564 $ 0.01883564 $ 0.01883564 Τρέχουσα τιμή: $ 0.169493 $ 0.169493 $ 0.169493 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Return Finance Lido stETH (RFSTETH)

Tokenomics Return Finance Lido stETH (RFSTETH): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Return Finance Lido stETH (RFSTETH) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός RFSTETH token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα RFSTETH token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του RFSTETH, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του RFSTETH token!

