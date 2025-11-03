ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή RETRO KIDS είναι 0.0000076 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο RETRO σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής RETRO εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή RETRO KIDS είναι 0.0000076 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο RETRO σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής RETRO εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το RETRO

Πληροφορίες Τιμής RETRO

Τι είναι το RETRO

Επίσημος Ιστότοπος RETRO

Tokenomics RETRO

Προβλέψεις Τιμών RETRO

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

RETRO KIDS Λογότ.

RETRO KIDS Τιμή (RETRO)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 RETRO σε USD

--
----
+0.80%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
RETRO KIDS (RETRO) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 03:06:55 (UTC+8)

RETRO KIDS (RETRO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.0000075
$ 0.0000075$ 0.0000075
Κατώτ. 24H
$ 0.00000768
$ 0.00000768$ 0.00000768
Υψηλ. 24H

$ 0.0000075
$ 0.0000075$ 0.0000075

$ 0.00000768
$ 0.00000768$ 0.00000768

$ 0.00028662
$ 0.00028662$ 0.00028662

$ 0.00000736
$ 0.00000736$ 0.00000736

+0.01%

+0.88%

-8.94%

-8.94%

RETRO KIDS (RETRO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.0000076. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές RETRO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0000075 και ενός υψηλού $ 0.00000768, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του RETRO είναι $ 0.00028662, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000736.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το RETRO έχει αλλάξει κατά +0.01% την τελευταία ώρα, +0.88% τις τελευταίες 24 ώρες και -8.94% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

RETRO KIDS (RETRO) Πληροφορίες αγοράς

$ 7.60K
$ 7.60K$ 7.60K

--
----

$ 7.60K
$ 7.60K$ 7.60K

999.88M
999.88M 999.88M

999,878,962.608342
999,878,962.608342 999,878,962.608342

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του RETRO KIDS είναι $ 7.60K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του RETRO είναι 999.88M, με συνολική προσφορά 999878962.608342. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 7.60K

RETRO KIDS (RETRO) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από RETRO KIDS σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από RETRO KIDS σε USD ήταν $ -0.0000047207.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από RETRO KIDS σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από RETRO KIDS σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0+0.88%
30 ημέρες$ -0.0000047207-62.11%
60 Ημέρες$ 0--
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι RETRO KIDS (RETRO)

The generation that built the internet is back. This time, we’re building wealth. Welcome to Retro Kids where memes turn into millions. Retro Kids is a community-driven meme token built on the Solana blockchain, inspired by 80s and 90s nostalgia. With a focus on fun, culture, and internet humor, RKID brings together fans of retro gaming, vintage cartoons, and childhood memories in a decentralized, low-fee ecosystem. The token has no inherent utility or roadmap and exists purely as a cultural and collectible digital asset.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

RETRO KIDS (RETRO) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

RETRO KIDS Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το RETRO KIDS (RETRO) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία RETRO KIDS (RETRO) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το RETRO KIDS.

Ελέγξτε την RETRO KIDS πρόβλεψη τιμής τώρα!

RETRO σε Τοπικά Νομίσματα

RETRO KIDS (RETRO) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του RETRO KIDS (RETRO) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του RETRO token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με RETRO KIDS (RETRO)

Πόσο αξίζει το RETRO KIDS (RETRO) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή RETRO στο USD είναι 0.0000076 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή RETRO σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του RETRO σε USD είναι $ 0.0000076. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του RETRO KIDS;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το RETRO είναι $ 7.60K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του RETRO;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του RETRO είναι 999.88M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του RETRO;
Το RETRO πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00028662 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του RETRO;
Το RETRO είχε τιμή ATL ύψους 0.00000736 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του RETRO;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το RETRO είναι -- USD.
Θα ανέβει το RETRO υψηλότερα φέτος;
Το RETRO μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την RETRO πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 03:06:55 (UTC+8)

RETRO KIDS (RETRO) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,280.75
$110,280.75$110,280.75

+0.15%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,861.51
$3,861.51$3,861.51

+0.21%

PayAI Network Λογότ.

PayAI Network

PAYAI

$0.02639
$0.02639$0.02639

+0.30%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$184.15
$184.15$184.15

+0.20%

Aster Λογότ.

Aster

ASTER

$1.2132
$1.2132$1.2132

-3.85%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,280.75
$110,280.75$110,280.75

+0.15%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,861.51
$3,861.51$3,861.51

+0.21%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$184.15
$184.15$184.15

+0.20%

DASH Λογότ.

DASH

DASH

$88.92
$88.92$88.92

+0.36%

XRP Λογότ.

XRP

XRP

$2.4921
$2.4921$2.4921

-0.31%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

TeaFi Λογότ.

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Λογότ.

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.0581
$0.0581$0.0581

+16.20%

Credia Layer Λογότ.

Credia Layer

CRED

$0.05643
$0.05643$0.05643

+182.15%

Audiera Λογότ.

Audiera

BEAT

$0.08449
$0.08449$0.08449

+2.27%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

LuckyMeme Λογότ.

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000004200
$0.000000004200$0.000000004200

+865.51%

Ant Token Λογότ.

Ant Token

ANTY

$0.0000700
$0.0000700$0.0000700

+177.77%

WhisperFi Λογότ.

WhisperFi

WISP

$0.01495
$0.01495$0.01495

+86.87%

OMNILABS Λογότ.

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000002626
$0.0000000000002626$0.0000000000002626

+99.69%

DEGENFI Λογότ.

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000544
$0.000000000544$0.000000000544

+39.84%