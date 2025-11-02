reterd (RETERD) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.16% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -6.30% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -40.01% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -40.01%

reterd (RETERD) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές RETERD μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του RETERD είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το RETERD έχει αλλάξει κατά +0.16% την τελευταία ώρα, -6.30% τις τελευταίες 24 ώρες και -40.01% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

reterd (RETERD) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 162.50K$ 162.50K $ 162.50K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 162.50K$ 162.50K $ 162.50K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.74M 999.74M 999.74M Συνολικός Όγκος 999,738,705.81279 999,738,705.81279 999,738,705.81279

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του reterd είναι $ 162.50K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του RETERD είναι 999.74M, με συνολική προσφορά 999738705.81279. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 162.50K