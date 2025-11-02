Retail DAO (RETAIL) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00098979 $ 0.00098979 $ 0.00098979 Κατώτ. 24H $ 0.00100385 $ 0.00100385 $ 0.00100385 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00098979$ 0.00098979 $ 0.00098979 Υψηλ. 24H $ 0.00100385$ 0.00100385 $ 0.00100385 Υψηλή συνέχεια $ 0.00157166$ 0.00157166 $ 0.00157166 Χαμηλότερη τιμή $ 0.0008799$ 0.0008799 $ 0.0008799 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.37% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.53% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -3.55% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -3.55%

Retail DAO (RETAIL) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00099778. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές RETAIL μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00098979 και ενός υψηλού $ 0.00100385, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του RETAIL είναι $ 0.00157166, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0008799.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το RETAIL έχει αλλάξει κατά +0.37% την τελευταία ώρα, +0.53% τις τελευταίες 24 ώρες και -3.55% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Retail DAO (RETAIL) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 726.78K$ 726.78K $ 726.78K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 997.78K$ 997.78K $ 997.78K Προμήθεια Κυκλοφορίας 728.40M 728.40M 728.40M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Retail DAO είναι $ 726.78K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του RETAIL είναι 728.40M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 997.78K