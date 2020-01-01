Resupply USD (REUSD) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Resupply USD (REUSD), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Resupply USD (REUSD) A decentralized stablecoin backed by Collateralized Debt Positions (CDP), leveraging the liquidity and stability of lending markets. The Resupply stablecoin is backed by other stablecoins that are earning interest on other lending markets. Designed to maximize yield returns by having the borrow rate always be half the lending rate being earned, half the risk-free rate, or two percent, whichever is greater. Emissions are designed for long-term sustainability by directing at three groups: the insurance pool, voting incentives, and directly at borrowers. The revenue that borrowers generate will directly correlate with the emissions directed towards them. The more revenue a borrower generates for Resupply, the greater the share of emissions it will receive. Targeted platforms for launch are Curve Lend and Fraxlend. Επίσημη ιστοσελίδα: https://resupply.fi/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.resupply.fi/ Αγοράστε REUSD τώρα!

Resupply USD (REUSD) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Resupply USD (REUSD), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 88.56M $ 88.56M $ 88.56M Συνολική προμήθεια: $ 89.46M $ 89.46M $ 89.46M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 89.46M $ 89.46M $ 89.46M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 88.56M $ 88.56M $ 88.56M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 1.023 $ 1.023 $ 1.023 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.969015 $ 0.969015 $ 0.969015 Τρέχουσα τιμή: $ 0.989929 $ 0.989929 $ 0.989929 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Resupply USD (REUSD)

Tokenomics Resupply USD (REUSD): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Resupply USD (REUSD) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός REUSD token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα REUSD token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του REUSD, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του REUSD token!

Πρόβλεψη Τιμής REUSD Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το REUSD; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του REUSD συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του REUSD Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!