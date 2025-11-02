Restaking Vault ETH (RSTETH) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 4,761.08 $ 4,761.08 $ 4,761.08 Κατώτ. 24H $ 4,761.99 $ 4,761.99 $ 4,761.99 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 4,761.08$ 4,761.08 $ 4,761.08 Υψηλ. 24H $ 4,761.99$ 4,761.99 $ 4,761.99 Υψηλή συνέχεια $ 6,262.2$ 6,262.2 $ 6,262.2 Χαμηλότερη τιμή $ 4,034.51$ 4,034.51 $ 4,034.51 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.01% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.71% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.71%

Restaking Vault ETH (RSTETH) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $4,761.82. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές RSTETH μεταξύ ενός χαμηλού $ 4,761.08 και ενός υψηλού $ 4,761.99, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του RSTETH είναι $ 6,262.2, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 4,034.51.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το RSTETH έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +0.01% τις τελευταίες 24 ώρες και -1.71% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Restaking Vault ETH (RSTETH) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 136.76M$ 136.76M $ 136.76M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 136.76M$ 136.76M $ 136.76M Προμήθεια Κυκλοφορίας 28.72K 28.72K 28.72K Συνολικός Όγκος 28,719.15928783728 28,719.15928783728 28,719.15928783728

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Restaking Vault ETH είναι $ 136.76M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του RSTETH είναι 28.72K, με συνολική προσφορά 28719.15928783728. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 136.76M