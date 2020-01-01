Restaked sAVAX (RSAVAX) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Restaked sAVAX (RSAVAX), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Restaked sAVAX (RSAVAX) rsAVAX is restaked sAVAX, allowing users to benefit from native sAVAX yield as well as rewards for providing crypto-economic security to Avalanche L1s. Users deposit sAVAX and receive rsAVAX at a 1:1 ratio. Yield Yak then acts as a curator on Suzaku's restaking marketplace, deploing sAVAX as collateral to Avalanche Operators and Avalanche L1s, in exchange for rewards. These rewards are compounded into the value of rsAVAX. Επίσημη ιστοσελίδα: https://yieldyak.com/avalanche/milk/0xDf788AD40181894dA035B827cDF55C523bf52F67/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.yieldyak.com/milk-vaults/rsavax-suzaku-restaking Αγοράστε RSAVAX τώρα!

Restaked sAVAX (RSAVAX) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Restaked sAVAX (RSAVAX), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 3.94M $ 3.94M $ 3.94M Συνολική προμήθεια: $ 133.80K $ 133.80K $ 133.80K Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 133.80K $ 133.80K $ 133.80K FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 3.94M $ 3.94M $ 3.94M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 49.42 $ 49.42 $ 49.42 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 17.69 $ 17.69 $ 17.69 Τρέχουσα τιμή: $ 29.42 $ 29.42 $ 29.42 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Restaked sAVAX (RSAVAX)

Tokenomics Restaked sAVAX (RSAVAX): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Restaked sAVAX (RSAVAX) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός RSAVAX token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα RSAVAX token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του RSAVAX, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του RSAVAX token!

