Resister (RSTR) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00960884 $ 0.00960884 $ 0.00960884 Κατώτ. 24H $ 0.01082255 $ 0.01082255 $ 0.01082255 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00960884$ 0.00960884 $ 0.00960884 Υψηλ. 24H $ 0.01082255$ 0.01082255 $ 0.01082255 Υψηλή συνέχεια $ 0.01580666$ 0.01580666 $ 0.01580666 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00904015$ 0.00904015 $ 0.00904015 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +3.07% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -6.75% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -9.46% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -9.46%

Resister (RSTR) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00992294. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές RSTR μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00960884 και ενός υψηλού $ 0.01082255, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του RSTR είναι $ 0.01580666, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00904015.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το RSTR έχει αλλάξει κατά +3.07% την τελευταία ώρα, -6.75% τις τελευταίες 24 ώρες και -9.46% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Resister (RSTR) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 9.92M$ 9.92M $ 9.92M Προμήθεια Κυκλοφορίας 125.50M 125.50M 125.50M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Resister είναι $ 1.25M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του RSTR είναι 125.50M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 9.92M