RepubliK (RPK) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.100376$ 0.100376 $ 0.100376 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.83% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -5.66% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -15.81% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -15.81%

RepubliK (RPK) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές RPK μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του RPK είναι $ 0.100376, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το RPK έχει αλλάξει κατά +0.83% την τελευταία ώρα, -5.66% τις τελευταίες 24 ώρες και -15.81% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

RepubliK (RPK) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 48.85K$ 48.85K $ 48.85K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 732.78K$ 732.78K $ 732.78K Προμήθεια Κυκλοφορίας 200.00M 200.00M 200.00M Συνολικός Όγκος 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του RepubliK είναι $ 48.85K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του RPK είναι 200.00M, με συνολική προσφορά 3000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 732.78K