Renzo Restaked LST (PZETH) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Renzo Restaked LST (PZETH), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Renzo Restaked LST (PZETH) pzETH is a Liquid Restaking Token (LRT) by Renzo which represents a user’s restaked position within the Symbiotic ecosystem. pzETH serves as the interface to the Symbiotic ecosystem and secures Actively Validated Services (AVSs) through restaking. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.renzoprotocol.com/ Αγοράστε PZETH τώρα!

Renzo Restaked LST (PZETH) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Renzo Restaked LST (PZETH), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 132.87M $ 132.87M $ 132.87M Συνολική προμήθεια: $ 25.15K $ 25.15K $ 25.15K Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 25.15K $ 25.15K $ 25.15K FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 132.87M $ 132.87M $ 132.87M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 5,710.16 $ 5,710.16 $ 5,710.16 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 1,684.12 $ 1,684.12 $ 1,684.12 Τρέχουσα τιμή: $ 5,273.87 $ 5,273.87 $ 5,273.87 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Renzo Restaked LST (PZETH)

Tokenomics Renzo Restaked LST (PZETH): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Renzo Restaked LST (PZETH) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός PZETH token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα PZETH token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του PZETH, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του PZETH token!

Πρόβλεψη Τιμής PZETH Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το PZETH; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του PZETH συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του PZETH Token τώρα!

