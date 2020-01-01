RELIGN (RELIGN) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το RELIGN (RELIGN), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες RELIGN (RELIGN) Imagine doing everything in life without ever getting any rewards, extrinsic or intrinsic. A large portion of the agents live this tragic life, and it is time to change that. Relign is a framework that creates the possibility to fine tune open source foundation models via reinforcement learning. Users specify jobs, and define what is a job well done. Agents do these jobs, and are given evaluations on how well they did these jobs, creating a recursive loop that improves the base model, allowing any agent on an open source framework to get 1000x better. Relign Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.relign.ai/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://relign.gitbook.io/relign

RELIGN (RELIGN) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για RELIGN (RELIGN), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 16.26K $ 16.26K $ 16.26K Συνολική προμήθεια: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 16.26K $ 16.26K $ 16.26K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή RELIGN (RELIGN)

Tokenomics RELIGN (RELIGN): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του RELIGN (RELIGN) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός RELIGN token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα RELIGN token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του RELIGN, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του RELIGN token!

