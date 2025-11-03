Regentics (REGEN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00005575$ 0.00005575 $ 0.00005575 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000613$ 0.00000613 $ 0.00000613 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.07% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.07%

Regentics (REGEN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001327. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές REGEN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του REGEN είναι $ 0.00005575, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000613.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το REGEN έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και +0.07% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Regentics (REGEN) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 13.27K$ 13.27K $ 13.27K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 13.27K$ 13.27K $ 13.27K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Regentics είναι $ 13.27K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του REGEN είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 13.27K