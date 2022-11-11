Regent Coin (REGENT) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Regent Coin (REGENT), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Regent Coin (REGENT) What is the project about? Regent is a simple utility token created with an existence on Binance Smart Chain! As the name suggests, this token encompasses the entire crypto universe in one circle. It can be used to transact directly among the users. It is available on DEX and CEX platforms. The token has been curated in such a way that it solves multi purposes in one go! The primary function being paying for different kinds of transactions flawlessly. Regent is not restricted to any particular domain, it can be utilised for all sorts of online payments. What makes your project unique? Regent coin is the most trending utility token! It has dealt with the major issues of distinguishing between utility tokens and normal tokens very well. By putting across all the points and properties of basic utility tokens and compiling them all into the most profitable results of the crypto world, Regent has simplified the whole utility coin scenario for you. History of your project. Regent coin launched on PinkSale at a price of 10 cents on Nov 11, 2022 (9:00AM GMT), and sale ends on Nov 18, 2022 (9:00AM GMT), Acceptable currencies is BNB and the token for Sale is 29,00,000 REGENT, anyone can buy REGENT COIN on the top cryptocurrency exchanges for trading in REGENT COIN stock are currently LBank, Coinsbit, and PancakeSwap v2 (BSC). Also in its journey, it touched the rate of 6$+, and also our project is audited by CertiK What’s next for your project? Our forthcoming strategy involves leveraging Regent for seamless transactions on various e-commerce platforms, enabling users to purchase goods, book tickets, order food, and much more. Additionally, we have ambitious plans to introduce our proprietary crypto ATM and establish our own blockchain network, among other endeavors, as part of our broader objectives. What can your token be used for? Our versatile Regent token holds universal utility, spanning from seamless bill payments to convenient ticket booking. Επίσημη ιστοσελίδα: http://www.regentcoin.finance/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://regentcoin.finance/pdf/Regentcoin-Whitepaper.pdf Αγοράστε REGENT τώρα!

Regent Coin (REGENT) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Regent Coin (REGENT), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 33.73K $ 33.73K $ 33.73K Συνολική προμήθεια: $ 2.90M $ 2.90M $ 2.90M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 2.88M $ 2.88M $ 2.88M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 33.95K $ 33.95K $ 33.95K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 1.21 $ 1.21 $ 1.21 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00739939 $ 0.00739939 $ 0.00739939 Τρέχουσα τιμή: $ 0.01170656 $ 0.01170656 $ 0.01170656 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Regent Coin (REGENT)

Tokenomics Regent Coin (REGENT): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Regent Coin (REGENT) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός REGENT token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα REGENT token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του REGENT, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του REGENT token!

Πρόβλεψη Τιμής REGENT Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το REGENT; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του REGENT συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του REGENT Token τώρα!

