Reddio Vault Ethereum (RSVETH) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Reddio Vault Ethereum (RSVETH), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Reddio Vault Ethereum (RSVETH) RedSonic is an Ethereum zk Layer 2 solution released and maintained by Reddio. RedSonic Vault Ethereum (rsvETH) is a token that users receive when they deposit ETH, which replaces ETH for cross-chain operations to Layer 2. The ETH stored in RedSonic Vaults will be partially used for risk-free investments, and the generated returns will be proportionally distributed to all rsvETH holders. When users return from Layer 2, the exchange operation will be executed on Layer 1 Ethereum, burning rsvETH to retrieve the principal and all returns in ETH. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.reddio.com/ Αγοράστε RSVETH τώρα!

Reddio Vault Ethereum (RSVETH) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Reddio Vault Ethereum (RSVETH), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 10.30K $ 10.30K $ 10.30K Συνολική προμήθεια: $ 30.20 $ 30.20 $ 30.20 Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 30.20 $ 30.20 $ 30.20 FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 7.56K $ 7.56K $ 7.56K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 2,808.41 $ 2,808.41 $ 2,808.41 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 249.08 $ 249.08 $ 249.08 Τρέχουσα τιμή: $ 250.15 $ 250.15 $ 250.15 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Reddio Vault Ethereum (RSVETH)

Tokenomics Reddio Vault Ethereum (RSVETH): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Reddio Vault Ethereum (RSVETH) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός RSVETH token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα RSVETH token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του RSVETH, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του RSVETH token!

Πρόβλεψη Τιμής RSVETH Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το RSVETH; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του RSVETH συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του RSVETH Token τώρα!

