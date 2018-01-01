Red Kite (PKF) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Red Kite (PKF), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Red Kite (PKF) What Is PolkaFoundry (PKF)? PolkaFoundry is a platform for building DeFi dapps for the Polkadot ecosystem. It includes: A blockchain which is built on Substrate, is EVM-compatible, and supports several UX-enabling features for dApps. The blockchain will work as a Polkadot parachain or parathread. A bunch of DeFi-friendly services for dapp builders. These include both built-in services and integration with external ones. Who is behind PolkaFoundry? PolkaFoundry was founded back in 2018 by Thi Truong, who was then a key member of Kyber Network's core team. The PolkaFoundry team now consists of 20+ members located in several countries including Singapore, Vietnam, Japan, Canada, and India. Advisory board includes the DuckDAO leaders; Garlam Won who is behind the marketing of Harmony, Mantra DAO, Kylin; and Lester Lim - founder of X21 Digital. Who is backing PolkaFoundry? PolkaFoundry has completed a $1.9M Private Sale Round, backed by DuckDAO, Signum Capital, Master Ventures, AU21 Capital, BlockDream Fund, Magnus Capital, X21 Digital, Rarestone Capital, PNYX Ventrues, and several other renown ventures. What Makes PolkaFoundry Unique? Leveraging the interoperability and scalability of the Substrate framework and the growing ecosystem of Polkadot EVM compatible, strait-forward to migrate DeFi dapps from Ethereum Come with DeFi-friendly services Built-in UX-enabling features which allow developers to build frictionless-UX so that dapps can approach normal people outside the crypto community. This is the key point for blockchain to reach mass adoption. What is the Tokenomics of PolkaFoundry (PKF) Tokens? Token Name: PolkaFoundry Token Symbol: PKF Total Supply: 200,000,000 PKF token is an Ethereum's ERC-20 token. In the future, when PolkaFoundry blockchain launches the mainnet, PKF token holders can swap ERC-20 PKF token for native PKF coin at the rate of 1 for 1. Token Utility: Payment for transaction fees Staking for collators to earn share of block rewards Staking to participate in the on-chain governance process and earn rewards for voting on proposals Payment for PolkaFoundry & partners' services Επίσημη ιστοσελίδα: https://redkitepad.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://help.redkitepad.com/overview/readme Αγοράστε PKF τώρα!

Red Kite (PKF) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Red Kite (PKF), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 1.28M $ 1.28M $ 1.28M Συνολική προμήθεια: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 142.41M $ 142.41M $ 142.41M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 1.80M $ 1.80M $ 1.80M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 2.91 $ 2.91 $ 2.91 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00375469 $ 0.00375469 $ 0.00375469 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00900216 $ 0.00900216 $ 0.00900216 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Red Kite (PKF)

Tokenomics Red Kite (PKF): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Red Kite (PKF) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός PKF token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα PKF token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του PKF, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του PKF token!

Πρόβλεψη Τιμής PKF Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το PKF; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του PKF συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του PKF Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!