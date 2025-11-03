RECRUIT (RECRUIT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00001064 Υψηλ. 24H $ 0.00001122 Υψηλή συνέχεια $ 0.00102729 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00001035 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.01% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.86% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -13.55%

RECRUIT (RECRUIT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001071. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές RECRUIT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00001064 και ενός υψηλού $ 0.00001122, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του RECRUIT είναι $ 0.00102729, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00001035.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το RECRUIT έχει αλλάξει κατά +0.01% την τελευταία ώρα, -2.86% τις τελευταίες 24 ώρες και -13.55% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

RECRUIT (RECRUIT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 10.71K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 10.71K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.80M Συνολικός Όγκος 999,799,108.690147

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του RECRUIT είναι $ 10.71K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του RECRUIT είναι 999.80M, με συνολική προσφορά 999799108.690147. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 10.71K